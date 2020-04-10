ИА «Ореанда-Новости»Руководитель Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов сообщил, что ФССП сейчас рассматривает возможность в течение полугода не взимать принудительно долги с граждан, пишет RT.

По словам Аристова, долги также планируется шесть месяцев не взимать с индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса.

Он отметил, что ФССП разрабатывают этот вопрос с Министерством юстиции и другими органами.