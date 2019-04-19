19.04.2019, 23:27
Присяжные оправдали жителя Чечни, которого обвиняли в убийстве трёх военных
ИА «Ореанда-Новости». Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, которого обвиняли в убийстве трёх военнослужащих в 2000 году, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что дело рассматривали присяжные по просьбе обвиняемого. Следствие считает, что Бекмурзаев в 2000 году на автомобильном рынке в Урус-Мартане застрелил трёх военных, один из которых был сотрудником ФСБ. Он забрал их оружие и скрылся.
В 2001 году, как считает следствие, он примкнул к банде, которая занималась нападениями на полицейских военнослужащих федеральных сил. После того, как он вышел из банды, он работал водителем такси.
Отмечается, что дело рассматривали присяжные по просьбе обвиняемого. Следствие считает, что Бекмурзаев в 2000 году на автомобильном рынке в Урус-Мартане застрелил трёх военных, один из которых был сотрудником ФСБ. Он забрал их оружие и скрылся.
В 2001 году, как считает следствие, он примкнул к банде, которая занималась нападениями на полицейских военнослужащих федеральных сил. После того, как он вышел из банды, он работал водителем такси.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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