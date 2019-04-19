Отмечается, что дело рассматривали присяжные по просьбе обвиняемого. Следствие считает, что Бекмурзаев в 2000 году на автомобильном рынке в Урус-Мартане застрелил трёх военных, один из которых был сотрудником ФСБ. Он забрал их оружие и скрылся.В 2001 году, как считает следствие, он примкнул к банде, которая занималась нападениями на полицейских военнослужащих федеральных сил. После того, как он вышел из банды, он работал водителем такси.