Предметом опроса стал выбор площадки для строительства нового храма.

Напомним, что в мае текущего года возникла конфликтная ситуация между местными активистами и представителями городской власти. Для строительства храма Святой Екатерины была выбрана территория сквера на Октябрьской площади. С мнением городской администрации не согласились жители города. 13 мая состоялась акция протеста, участие в которой принимало около двух тысяч человек. В течение последующих суток шло противоборство между защитниками сквера и органами полиции. Ситуация получила широкий резонанс в средствах массовой информации, власти пообещали разобраться в ней более детально.

Общегородской опрос в Екатеринбурге начался сегодня в восемь утра по местному времени. Продлится он до восьми вечера. На территории города расположен пятьдесят один опросный пункт, на которых горожане могут высказать собственное мнение относительно выбора места строительства будущего храма. Всего представлено два варианта. Первый – площадка, расположенная за Макарьевским мостом, второй – территория бывшего приборостроительного завода. На проведение данного опроса было потрачено около шести миллионов городского бюджета. Опрос признают состоявшимся, если участие в нём примут не менее одного процента жителей. В количественном отношении это десять тысяч восемьсот пятьдесят семь человек. Сегодня утром глава города Екатеринбурга Александр Высокинский уже отдал свой голос, ранее он призывал местное население голосовать за площадку приборостроительного завода. К двенадцати часам дня появилась информация о том, что более двух процентов горожан уже проголосовали, так что опрос можно считать состоявшимся. Окончательные результаты огласят после восьми вечера.