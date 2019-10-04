Соответствующее заявление было сделано в докладе одного из преподавателей Высшей школы экономики.

Автором идеи является профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Наталия Тихонова. В своём докладе под названием «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика» она приводит два фактора сокращения численности среднего класса в России. Первый из них – рождение ребёнка, второй – выход на пенсию.

Численность представителей среднего класса в государстве составляет около сорока процентов. Однако, только семь процентов из них входит в так называемое «ядро» среднего класса. В количественном отношении, это свыше десяти миллионов человек. Это та категория людей, которая обладает всеми признаками среднего класса. Далее в исследовании приводятся категории «ближняя периферия» и «дальняя периферия» среднего класса. В качестве границы материального благополучия считается ежемесячный доход около девятнадцати тысяч рублей. И такой доход или выше этого показателя имеют восемьдесят процентов среднего класса.

Однако, рождение ребёнка может выбросить человека из ядра среднего класса на периферию или вовсе исключить из этой категории. Примечательно, что рождение каждого следующего ребёнка повышает шансы быть исключённым из устойчивого положения среднего класса в обществе. По словам Тихоновой, зарплаты не предусматривают демографического воспроизводства.

Другой причиной сокращения численности среднего класса является выход на пенсию. Причина в том, что в таком случае доходы граждан резко снижаются, что также влияет на устойчивое пребывание граждан в этой категории.