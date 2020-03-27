ИА «Ореанда-Новости». Доктор биологических наук предупредила о вреде лежания перед телевизором на карантине. Заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Елена Фомина отметила, что малоподвижный образ жизни может привести к множеству проблем со здоровьем.

Так, отсутствие физических упражнений может снизить иммунитет, привести к заболеваниям сердца, развитию диабета и онкологии. Снижение двигательной активности рассматривается врачами как четвёртый фактор риска в общей смертности населения.

Риск преждевременной смерти у тех, кто ведёт активный образ жизни, снижен на 30% обратила внимание Фомина.



