ИА «Ореанда-Новости» На официальном сайте Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания размещена просьба увеличить размер суточных выплат во время служебных командировок. Данное обращение также направлено в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов Нина Кузьмина сообщила, что в настоящее время чиновники вынуждены нести дополнительные расходы сверх установленного размера суточных, что обусловливает снижение уровня жизни государственных служащих.

Сейчас действует постановление правительства 2002 года, в соответствии с которым размер суточной выплаты сотрудникам федеральных ведомств и внебюджетных фондов в командировке составляет 100 рублей. «В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды. […] Несправедливо, что в компаниях люди получают в семь раз больше, чем на госслужбе», – сказал глава профсоюза сотрудников государственных организаций Николай Водянов.