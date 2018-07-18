Максим Топилин, глава Министерства труда и соцзащиты, рассказал о прогнозах ведомства. По расчётам экспертов, после принятия законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию, в стране через пять лет станет на одиннадцать процентов меньше пенсионеров – это около 4,6 миллионов.

Такое сокращение предвидится только в случае принятия пенсионной реформы. Если существующие параметры для выхода на пенсию в России останутся неизменными, то к 2024 году количество получателей страховых пенсий составит около 42,1 миллиона человек. Однако, в случае принятия пенсионного законопроекта, пенсионеров через пять лет будет меньше – 37,5 миллионов. Топили отмечает, что расчёты в данный момент уточняются и не являются точными. Эти цифры были озвучены на заседании комитета Госдумы по труду и соцполитике после просьбы парламентариев озвучить точные данные о показателях числа пенсионеров в стране.

Также во время заседания глава Минтруда сообщил, что в данный момент наблюдаются тенденция к уменьшению количества рабочей силы и дефицит работников. Но в случае принятия пенсионных мер, производительность труда и количество работников вырастет.

Чуть ранее Максим Топилин сообщал, что данный момент является лучшим временем для повышения пенсионного возраста, этому способствует экономическая и демографическая ситуации, а также положение дел на рынке труда. По мнению главы ведомства, это благоприятное «окно», когда существуют минимальные риски для рынка труда.

В Министерстве финансов заявляли, что принятие пенсионной реформы улучшит экономическую ситуацию, в том числе повысит пенсии граждан. А вырученные средства будут направлены на социальные проекты, особенно в сферу здравоохранения.

Напомним, отрицательно высказались о повышении пенсионной реформы около 89 процентов опрошенных россиян. Рассмотреть законопроект в первом чтении запланировано не позднее 19 июля, до момента выхода парламентариев на каникулы.