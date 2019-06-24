ИА "Ореанда-Новости" По результатам проведённого опроса большинство сегодняшних выпускников школьных учебных заведений выбирают профессию программиста или медицинского работника. Такие выводы представил известный сервис по поиску работы Superjob, опросив полторы тысячи родителей выпускников.

На вопрос о том, кем ваши дети хотят стать в будущем, большинство респондентов назвало два направления: область информационных технологий и медицинская сфера. 17% анкетируемых назвало выбором выпускника профессию программиста или IT-специалиста, 11% - медицинской сестры, медицинского брата или фельдшера. «Бронзу» в рейтинге желанных специальностей отдали профессии кондитера или повара – за неё отдано 7% голосов. Далее в списке располагаются дизайнер и бухгалтер (по 6%), автомеханик или автослесарь (5%), строитель или архитектор, слесарь, менеджер по туризму (по 4%), юрист и учитель (по 3%). Вышеперечисленные профессии актуальны для тех выпускников, кто собирается после школы поступать в средние учебные заведения. 27% родителей отметили, что их выбор их детей пал именно на сузы, среди которых значатся колледжи и училища.

47% принявших в опросе от Superjob родителей заявили о том, что получение высшего образования по-прежнему в приоритете у их детей. Однако, и в этом рейтинге первые два места заняли профессии программиста и врача (17% и 16% соответственно). Третье место выпускники отдали инженерному специалисту (10% голосов). Ниже в рейтинге расположены юрист (9%), учитель (6%), химик (5%), экономист, лингвист, журналист (по 3%), переводчик и военный (по 2%).