



Инцидент произошёл во время строительных работ: в момент спуска на опоры один из фрагментов железной дороги обрушился на мелководье.



Сообщается, что в результате аварии никто из находящихся в это время на мосту строителей не пострадал. Согласно предварительной версии, обрушение фрагмента строящейся железнодорожной части произошло из-за неисправности в работе домкратного оборудования.



ИА «Ореанда-Новости» . Представители информационного центра «Крымский мост» сообщили об обрушении одного из фрагментов железнодорожного проезда на Крымском мосту.Сообщается, что в результате аварии никто из находящихся в это время на мосту строителей не пострадал. Согласно предварительной версии, обрушение фрагмента строящейся железнодорожной части произошло из-за неисправности в работе домкратного оборудования.

В информационном центре «Крымский мост» рассказали, что опоры моста в результате инцидента не пострадали, а несущая способность сооружения осталась на прежнем уровне.



По предварительным оценкам, на извлечение рухнувшего фрагмента из воды потребуется от 30 до 45 суток. На его место будет установлен новый железнодорожный пролёт. Сейчас оцениваются последствия и причины произошедшего.





Официальный источник сообщает, что авария не приведёт к изменениям сроков запуска железнодорожного проезда Крымского моста.



Пока строительство ведётся согласно установленному графику: окончание работ по надвижке пролётов на морских участках подрядчик планирует в первом квартале 2019 года, а ввести в эксплуатацию железнодорожный мост планируется в конце 2019 года.





В сети Интернете появились видео- и фотоматериалы с места происшествия. Они были сделаны непосредственно рабочими. Материалы отчётливо показывают, что фрагмент моста находится на мелководье, а каких-либо масштабных разрушений конструкции нет.





Официальные источники не находят в данном происшествии ничего, что могло бы говорить о его серьёзности. На официальной странице «Крымского моста» в социальной сети «ВКонтакте» появилось шутливое сообщение о том, что инженерная конструкция «пролёт» не имеет ничего общего с глаголом «летать». А вот украинские средства массовой информации поспешили рассказать об инциденте «во всех красках».





Ранее сообщалось, что во время работ по строительству Крымского моста произошло столкновение плавучего крана с одной из опор конструкции. Во время сильных порывов ветра кран был сорван с якоря. Стрела крана повредила одну из световых опор и барьерное ограждение. Однако последствия данного инцидента были устранены за несколько часов. Сообщалось, что нарушения движения по мосту не произошло.