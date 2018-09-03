ИА «Ореанда-Новости». Прокуратура проверит авиакомпанию «Ангара» на соблюдение законов о безопасности полётов. Ведомство начало проверку в отношении компании в связи с крушением в Иркутской области вертолёта Ми-8, который вылетел Усть-Кута на геологоразведочные работы, вначале пропал, а после был найден разрушенным. Также прокуратура проверит аэропорт, откуда вылетел данный Ми-8.



«Байкало-Ангарской и Осетровской транспортными прокуратурами в авиакомпании «Ангара» и по месту вылета вертолета начаты проверки соблюдения требований законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

При этом прокуратура проследит за расследованием данного уголовного дела, которое открыло Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного Комитета РФ.



Поиски Ми-8

В воскресенье, 2 сентября, стало известно, что вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании «Ангара» вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы – экипаж должен был сделать аэросъёмку.

Но экипаж на связь не вышел в установленное время. Начались поиски пропавшего воздушного судна, на борту которого находились три человека. Некоторое время поиски были безрезультатными.

«Специалисты не исключают, что, возможно, было отклонение от маршрута, именно по этой причине поисковые мероприятия пока безрезультатны», — сообщали в МЧС.

Сотрудники МЧС искали Ми-8 по маршруту следования: от города Усть-Кута до вертолетной площадки в Казаченско-Ленинском районе на расстоянии 210 километров.





Вертолёт вылетел 2 сентября около 11 часов по местному времени, нашли его только на следующий день рано утром. В ходе поисковой операции, Ми-8 нашли разрушенным в 290 километрах от города Усть-Кута. При этом все три члена экипажа погибли – их нашли возле упавшего вертолёта.

В Сибирском региональном центре МЧС России сразу сообщили, что выяснением причин крушения займётся межведомственная комиссия.