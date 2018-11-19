ИА «Ореанда-Новости». Прокуратура Ульяновской области нашла на просторах интернета онлайн-игру про теракты в школе и потребовала её запретить. Игра о массовом убийстве в школе опасна для общества, особенно на фоне последних событий в Керчи, когда студент устроил взрыв и стрельбу в здании политехнического колледжа.

Прокуратура Ульяновской области уже направила в суд исковое заявление, в котором ведомство просит суд запретить доступ к сайту с онлайн игрой на тему терактов в школах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщается на сайте ведомства, прокуратура Павловского района Ульяновской области в ходе проверки по противодействию терроризму и экстремизму на одном из сайтов обнаружила интернет-игру о теракте в учебном заведении. Сутью «шутера» является устроить теракт в школе и убить максимальное количество учеников и педагогов. При этом для входа в игру не требуется проходить идентификацию: вход на сайт доступен без регистрации и пароля.

По мнению прокуратуры, данная «стрелялка» «способствует реальной угрозе жизни и здоровью людей».

– В этой связи прокурор Павловского района Ульяновской области направил в суд административное исковое заявление о признании материалов, размещенных на страницах названного интернет-ресурса, информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Когда суд примет решение по данному иску, и оно вступит в силу, копию решения направят в Роскомнадзор. После этого интернет-страницу с игрой включат в реестр запрещённых в России сайтов, содержащих контент, распространение которого запрещено на территории России.

Напомним, 17 октября текущего года студент четвёртого курса Владислав Росляков взорвал бомбу и открыл стрельбу в керченском политехническом колледже. Погибли двадцать человек, среди них пятнадцать студентов и пять работников учебного заведения. Пострадали более пятидесяти человек.

Сам Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. За месяц до случившегося он прошёл все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.