ИА «Ореанда-Новости». Прокуратура Кемеровской области проведёт проверку из-за побега осуждённого в Новокузнецке.

Прокуратура Кемеровской области обратила внимание на побег осуждённого из здания суда в Новокузнецке. Пресс-служба ведомства сообщает, что после инцидента была организована проверка.

Осуждённый ударил конвоира и выбежал из здания. Инцидент произошёл 29 января в Кузнецком районном суде. Прокуратура проверит исполнение законодательства о содержании обвиняемых под стражей в конвойном помещении.

Ранее сообщалось о том, что житель Кемеровской области Андрей Фёдоров был осуждён на 15 лет за грабёж. Его вывели в туалет, где он несколько раз ударил конвоира и скрылся. На осуждённого разосланы ориентировки.