12.05.2019, 10:20
Прокуратура проведёт проверку после взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
ИА «Ореанда-Новости». Прокуратура Ростовской области проверит организации, которые обслуживали дом в посёлке Чистоозерный - в нём этой ночью взорвался бытовой газ, пишет "Коммерсант".
В прокуратуре заявили, что если будут основания, соответствующие органы примут меры. СКР также возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
Дом частично обрушился после взрыва газа. В посёлке ввели режим ЧС. Сообщается о двух погибших, среди которых есть ребёнок. Из-за взрыва обрушилась крыша здания на площади примерно 50 кв. метров над двумя квартирами. На месте происшествия работают спасатели.
В прокуратуре заявили, что если будут основания, соответствующие органы примут меры. СКР также возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
Дом частично обрушился после взрыва газа. В посёлке ввели режим ЧС. Сообщается о двух погибших, среди которых есть ребёнок. Из-за взрыва обрушилась крыша здания на площади примерно 50 кв. метров над двумя квартирами. На месте происшествия работают спасатели.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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