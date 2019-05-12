В прокуратуре заявили, что если будут основания, соответствующие органы примут меры. СКР также возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".Дом частично обрушился после взрыва газа. В посёлке ввели режим ЧС. Сообщается о двух погибших, среди которых есть ребёнок. Из-за взрыва обрушилась крыша здания на площади примерно 50 кв. метров над двумя квартирами. На месте происшествия работают спасатели.