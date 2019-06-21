ИА «Ореанда-Новости» После появления информации в СМИ о том, что в одной из школ Красноярского края у детей снимали отпечатки пальцев, прокуратура начала проверку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Красноярского края. Результаты проверки огласят на следующей неделе.

Информационное агентство «Хакасия» сообщило, что в одной из школ в городе Минусинск учительница снимала у учеников второго класса отпечатки пальцев, якобы, чтобы выяснить информацию о пропаже денег. Агентство приводит слова одного из родителей о том, что дети получили психологическую травму. Администрация школы заявила, что учительница привлечена к дисциплинарной ответственности.