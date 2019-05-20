ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники шведской прокуратуры запросили в местном суде ордер на арест основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Заместитель главного окружного прокурора Ева-Мари Перссон сообщила, что в случае положительного решения суда по ходатайству она издаст европейский ордер на арест Ассанжа и подозреваемый, содержащийся сейчас в британской тюрьме, будет выдан властям Швеции.

Основатель WikiLeaks был арестован 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как правительство южноамериканской страны отказалось и далее предоставлять ему дипломатическое убежище в связи с неоднократными нарушениями Ассанжем международных конвенций. Также на его арест выданы ордера в Швеции (по обвинению в преступлениях на сексуальной почве) и в США (по обвинению в сговоре с отставными военными и обнародовании похищенных секретных сведений).

В начале мая лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.

13 мая прокуратура Швеции возобновила приостановленное ранее следствие по делу Ассанжа.