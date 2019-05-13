ИА «Ореанда-Новости» Шведская прокуратура возобновила прерванное расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который подозревается в совершении преступлений на сексуальной почве.

Заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон подчеркнула, что основания для подозрений достаточно серьезны и что следствие было в своё время приостановлено не из-за отсутствия улик, а из-за невозможности обеспечить присутствие Ассанжа в суде. Шведская сторона намерена запросить Великобританию о выдаче подозреваемого после того, как он отбудет наказание в британской тюрьме. Между тем по шведским законам соответствующий срок давности истечёт в августе 2019 года, однако Перссон рассчитывает, что Лондон примет решение о выдаче прежде истечения этого срока.

В 2010 году Ассанжу были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С 2012-го он укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. В апреле 2019 года Ассанж был арестован.