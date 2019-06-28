ИА «Ореанда-Новости» Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые отпустили подозреваемого в отравлении людей с целью ограбления. Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефёдова.

Выяснилось, что стражам правопорядка было известно о предполагаемом злоумышленнике ещё 8 июня, после того, как в столице были зафиксированы первые случаи ограбления.

Подозреваемый был доставлен в отделение полиции, при досмотре у него были найдены несколько телефонов, личные вещи и документы пострадавших. Однако задержанного отпустили, после чего он совершил ещё несколько преступлений. Прокуратура просит завести в отношении сотрудников полиции дело о халатности.