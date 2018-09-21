ИА «Ореанда-Новости». В Перми произошёл скандал в гимназии – из-за розовых волос школьниц отстранили от занятий. Прокуратура возбудила административное дело, посчитав неправомерными такие действия со стороны сотрудников учебного заведения. Директору гимназии теперь грозит штраф. Одна из отстранённых учениц оказалась дочерью депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой.



Прокуратура Пермского края возбудила административное дело в отношении директора гимназии города Перми, где учениц попросили не посещать занятия и перейти на домашнее обучение из-за их розового цвета волос. Соответствующую информацию разместили на сайте прокуратуры края.

«Прокуратурой района в отношении МАОУ «Гимназия № 4 им. братьев Каменских» и ее директора возбуждены дела по статье 5.57 КоАП РФ («Незаконное ограничение права на образование»)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Должностным лицам за нарушение этой статьи грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Дело в том, что 7 сентября двум ученицам десятого класса директор гимназии запретила посещать занятия из-за того, что у девочек были ярко окрашены волосы. Школьницам предложили перейти на домашнее обучение, чтобы не подавать дурной пример другим ученикам.

Одна из них оказалась дочерью депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой. 7 сентября Агишева разметила фото распоряжения администрации гимназии № 4, где говорится, что ее дочь отстранена от аудиторных занятий в связи с нарушением требований к внешнему виду. Волосы у девочки были выкрашены в розовый цвет.

Прокуратура Дзержинского района Перми организовала проверку по факту отстранения старшеклассниц от учебы.

12 сентября уполномоченный по правам человека Пермского края Павел Миков сообщил, что девочки приступили к занятиям, хотя не перекрасились, так как «не допустить ребенка к занятиям можно только по исключительным причинам», в перечень которых не входит цвет волос.

Прокуратурой района внесен протест на отдельные пункты акта о требованиях к внешнему виду учеников. По выявленным нарушениям заместителю главы администрации Перми внесено представление.



