ИА «Ореанда-Новости» Для Александра Кокорина гособвинение запросило наказание в виде лишения свободы на полтора года, а Павлу Мамаеву – год и пять месяцев. Такие же сроки проурор запросил и для двух других фигурантов этого дела: брату Кокорина Кириллу – полтора года колонии, Александру Протасовицкому – год и пять месяцев.

Как считает прокурор, конфликты осенью прошлого года спровоцировали футболисты и их компания, по его словам обвиняемые находились в немотивированном состоянии агрессии.