19.11.2019, 16:27
Пропавшая журналистка «Интерфакса» найдена живой
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники правоохранительных органов по Москве нашли пропавшую журналистку «Интерфакса» живой. Информация была опубликована в издательстве «Известия».
По словам пресс-секретаря московского Министерства внутренних дел РФ Юрия Титова, пропавшая в воскресенье, 17 ноября, Маргарита Игнатова была найдена живой. Её здоровью и безопасности ничего не угрожает. Подробности поисков и местонахождение девушки не уточняются.
Уголовное дело, которое было возбуждено Следственным комитетом по городу Москва по делу о пропаже человека, закрыли сегодня, 19 ноября.
По словам пресс-секретаря московского Министерства внутренних дел РФ Юрия Титова, пропавшая в воскресенье, 17 ноября, Маргарита Игнатова была найдена живой. Её здоровью и безопасности ничего не угрожает. Подробности поисков и местонахождение девушки не уточняются.
Уголовное дело, которое было возбуждено Следственным комитетом по городу Москва по делу о пропаже человека, закрыли сегодня, 19 ноября.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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