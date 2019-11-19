ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники правоохранительных органов по Москве нашли пропавшую журналистку «Интерфакса» живой. Информация была опубликована в издательстве «Известия».

По словам пресс-секретаря московского Министерства внутренних дел РФ Юрия Титова, пропавшая в воскресенье, 17 ноября,  Маргарита Игнатова была найдена живой. Её здоровью и безопасности ничего не угрожает. Подробности поисков и местонахождение девушки не уточняются.

Уголовное дело, которое было возбуждено Следственным комитетом по городу Москва по делу о пропаже человека, закрыли сегодня, 19 ноября.