По словам пресс-секретаря московского Министерства внутренних дел РФ, пропавшая в воскресенье, 17 ноября, Маргарита Игнатова была найдена живой.. Подробности поисков и местонахождение девушки не уточняются.Уголовное дело, которое было возбуждено Следственным комитетом по городу Москва по делу о пропаже человека, закрыли сегодня, 19 ноября.



