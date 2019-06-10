ИА «Ореанда-Новости» Следователи выясняют обстоятельства смерти восьмилетнего мальчика в селе Канавка Александрово-Гайского района. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Ребёнок не вернулся домой с прогулки, мать мальчика пыталась отыскать его самостоятельно, однако затем обратилась в полицию. Тело ребёнка обнаружил его дядя спустя сутки в закрытом холодильнике «ЗИЛ», в котором хранили муку. В таком холодильнике дверь невозможно открыть изнутри, вероятно, мальчик забрался внутрь, а выбраться не смог.