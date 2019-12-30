30.12.2019, 16:48
Против Bookin было заведено дело
ИА «Ореанда-Новости». Против Booking.com было заведено дело. Информация была опубликована на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.
Дело было возбуждено в пятницу, 27 декабря, в связи с нарушением Федерального закона о защите конкуренции в России. По мнению специалистов ФАС, Booking.com навязывал своим партнёрам (гостиницам и отелям) обязательное соблюдение паритета цен и номеров в России.
Ранее, руководство компании по интернет-бронированию номеров Booking получило требование от Антимонопольной службы об исключении пункта о предоставлении лучшей цены из соглашения с партнёрами. Документ был отправлен 12 декабря. Организация в указанный срок не выполнила требование ФАС России.
Дело было возбуждено в пятницу, 27 декабря, в связи с нарушением Федерального закона о защите конкуренции в России. По мнению специалистов ФАС, Booking.com навязывал своим партнёрам (гостиницам и отелям) обязательное соблюдение паритета цен и номеров в России.
Ранее, руководство компании по интернет-бронированию номеров Booking получило требование от Антимонопольной службы об исключении пункта о предоставлении лучшей цены из соглашения с партнёрами. Документ был отправлен 12 декабря. Организация в указанный срок не выполнила требование ФАС России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии