Информация была опубликована на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.Дело было возбуждено в пятницу, 27 декабря, в связи с нарушением Федерального закона о защите конкуренции в России. По мнению специалистов ФАС, Booking.com навязывал своим партнёрам (гостиницам и отелям) обязательное соблюдение паритета цен и номеров в России.Документ был отправлен 12 декабря. Организация в указанный срок не выполнила требование ФАС России.