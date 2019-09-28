28.09.2019, 19:21
Против министра финансов Забайкальского края возбудили уголовное дело
ИА «Ореанда-Новости». В отношении министра финансов Забайкальского края Марины Кирилловой возбудили уголовное дело за сокрытие денег, пишет «Российская газета».
Отмечается, что за счёт этих денежных средств должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере. СКР также возбудил дело против экс-министра территориального развития Виктора Паздникова – он якобы был подельником Кирилловой.
Следствие уверено, что Кириллова и Паздников, используя служебные полномочия, помогли руководству одной из местных энергетических компаний скрыть денежные средства.
Отмечается, что за счёт этих денежных средств должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере. СКР также возбудил дело против экс-министра территориального развития Виктора Паздникова – он якобы был подельником Кирилловой.
Следствие уверено, что Кириллова и Паздников, используя служебные полномочия, помогли руководству одной из местных энергетических компаний скрыть денежные средства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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