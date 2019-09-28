Отмечается, что за счёт этих денежных средств должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере. СКР также возбудил дело против экс-министра территориального развития Виктора Паздникова – он якобы был подельником Кирилловой.Следствие уверено, что Кириллова и Паздников, используя служебные полномочия, помогли руководству одной из местных энергетических компаний скрыть денежные средства.