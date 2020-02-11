11.02.2020, 13:46
Провайдеры требуют от властей компенсацию за бесплатный доступ к значимым сайтам
ИА «Ореанда-Новости». Провайдеры требуют от властей компенсацию за бесплатный доступ к особо значимым сайтам.
Предложение о выплате компенсаций провайдерам и операторам связи было направлено в комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей от нескольких представителей рынка интернет-услуг. По их подсчётам, расходы провайдеров составят порядка 150 миллиардов рублей в год.
Комиссия полностью согласилась с участниками рынка. Представители РСПП планируют настоять на выплате подобных компенсаций от государства.
Стоит отметить, что убытки провайдеров напрямую связаны с проектом «Доступный интернет». Согласно нововведению, операторы связи должны будут предоставлять свободный доступ к сайтам органов власти и порталу госуслуг всем жителям России с 1 марта 2020 года.
Предложение о выплате компенсаций провайдерам и операторам связи было направлено в комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей от нескольких представителей рынка интернет-услуг. По их подсчётам, расходы провайдеров составят порядка 150 миллиардов рублей в год.
Комиссия полностью согласилась с участниками рынка. Представители РСПП планируют настоять на выплате подобных компенсаций от государства.
Стоит отметить, что убытки провайдеров напрямую связаны с проектом «Доступный интернет». Согласно нововведению, операторы связи должны будут предоставлять свободный доступ к сайтам органов власти и порталу госуслуг всем жителям России с 1 марта 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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