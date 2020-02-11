Предложение о выплате компенсаций провайдерам и операторам связи было направлено в комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей от нескольких представителей рынка интернет-услуг.Комиссия полностью согласилась с участниками рынка. Представители РСПП планируют настоять на выплате подобных компенсаций от государства.Согласно нововведению, операторы связи должны будут предоставлять свободный доступ к сайтам органов власти и порталу госуслуг всем жителям России с 1 марта 2020 года.