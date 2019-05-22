ИА «Ореанда-Новости» Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос российских граждан об отношении к единому государственному экзамену (ЕГЭ).

Социологи установили, что 46 % россиян признали, что проверка ЕГЭ независимыми экспертами является более честной и способствует повышению объективности.

Среди преимуществ ЕГЭ респонденты в первую очередь отметили то, что абитуриентам не нужно сдавать экзамены в самом вузе (17 %), а также тот факт, что результаты можно подать сразу в несколько учебных заведений (13 %).

Что касается недостатков экзамена, 21 % опрошенных указали на зубрёжку при подготовке к ЕГЭ и отсутствие творческой составляющей, 11 % – на высокую психологическую нагрузку на выпускников, 10 % негативно отозвались о самой тестовой системе.