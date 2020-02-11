Об этом сообщил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.В конце прошлого года Владимир Путин и Владимир Зеленский достигли некоторых соглашений в отношении развода войск и обмена пленными. Однако, на 10 февраля было выполнено только условие об обмене пленными. Соглашение о разведении сил на 3 новых участках линии соприкосновения так и не было выполнено. Поэтому Руденко ставит под сомнение проведение второго саммита.