ИА «Ореанда-Новости» Министерство обороны России сообщило проведении в инженерных войсках испытаний опытного образца лёгкого наземного робота-сапёра «Скорпион».

В военном ведомстве сообщили, что устройство может быть использовано для ведения разведки местности, траления обрывных и нажимных датчиков цели противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, доставки штатных зарядов разрушения массой до 25 килограммов, а также ведения видеосъёмки и аудиозаписи в труднодоступных и опасных для человека местах.

Вес четырёхколесного робота – до 20 килограммов. Он обладает высокой подвижностью и маневренностью при передвижении по среднепересеченной местности и в городе. Его скорость – до 3,3 метра в секунду. Время работы от встроенного аккумулятора – до 4 часов. Дальность управления – до 1000 метров.