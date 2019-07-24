ИА «Ореанда-Новости» Психологическое состояние вожатых детского лагеря «Холдоми» под Хабаровском вызывает опасения у специалистов, психологи просят закрыть лагерь. Об этом рассказала директор Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ольга Олифер.

В лагере работают 33 вожатых, после трагедии с ними работали психологи, которые пришли к выводу, что вожатые сильно психологически травмированы и находятся в шоке. Нахождение детей и вожатых в лагере может негативно сказаться на их состоянии.

При пожаре в лагере погибли четыре ребёнка, три из которых скончались в больнице от полученных ожогов. Всего на момент ЧП в лагере находилось 189 детей.