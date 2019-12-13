ИА «Ореанда-Новости». Пушков прокомментировал предложение Зеленского, назвав его «убийством» Минских соглашений.

Алексей Пушков отреагировал на предложение Владимира Зеленского внести некоторые изменения в Минские соглашения. Сенатор назвал идею «убийством» всяких договорённостей.

Предложение Зеленского заключалось в том, чтобы передать украинским военным контроль над границей с Россией. По замыслу президента Украины, военные должны были поддерживать порядок возле границы до тех пор, пока на Донбассе не пройдут выборы.

Пушков заявил, что эти действия могут стать роковыми для попыток международного сообщества решить проблему восточного конфликта. Он подчеркнул, что это «убьёт» Минские соглашения и перечеркнёт «нормандский формат».