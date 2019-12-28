ИА «Ореанда-Новости». Пушков прокомментировал разъяснение американского Госдепа по «Северному потоку-2».

Российский сенатор Алексей Пушком оценил заявление Госдепартамента США по «Северному потоку-2». Он заявил, что недавно введённые санкции США не оставили никаких надежд на изменение отношений между Вашингтоном и Москвой. Пушков написал об этом в своём блоге в Twitter.

Он вспомнил обещания Трампа, который заявлял о необходимости дружбы с Россией во время своей предвыборной кампании.

По словам сенатора, если раньше какие-то надежды на улучшение ситуации в отношениях стран ещё были, то санкции не оставили от них «камня на камне».

Ранее Госдепартамент США опубликовал разъяснение. В документе объясняется, что компании-подрядчики, связанные с «Северным потоком-2», должны остановить работу до 20 января.