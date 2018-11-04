"Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", - отметили в ведомстве.Как сообщили в Министерстве обороны журналистам РИА Новости, головной блок ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-М" штатно отделился от третьей ступени носителя. Выход на расчетную орбиту займет несколько часов. Кроме этого, ракета взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил России. Ранее сообщалось, что запуск спутника был застрахован в ВТБ. "Договор заключён с лимитом в 3 миллиарда рублей. Страховщик — "ВТБ Страхование", — сказал источник РИА Новости."Глонасс-М" - космический аппарат российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС. Спутники серии "Глонасс-М" являются вторым поколением серии. В отличие от ранее созданных навигационных космических аппаратов, рассчитаны на срок службы до 7 лет и излучают два сигнала, что позволяет повысить точность и качество работы для конечного потребителя. Сама навигационная система "ГЛОНАСС" была создана еще в начале 80-х годов для военных нужд. Разработка велась сотрудниками НИИ-9 ВМФ.