ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что 5 марта Владимир Путин проведёт встречу с лидерами думских фракций, пишет «МК».



Президент и депутаты обсудят поправки в Конституцию.



Ранее Путин пообещал удовлетворить просьбу главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова и устроить встречу всех лидеров фракций Госдумы для обсуждения поправок в Основной закон.