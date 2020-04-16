Своё заявление российский лидер сделала во время совещания по строительству. Президент отметил, что на реализацию этой программы в этом году потребуется 6,5 миллиардов рублей.Глава государства добавил, что обратиться за таким льготным ипотечным кредитом можно будет до 1 ноября этого года. При этом ставка сохранится на весь срок ипотеки.