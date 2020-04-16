16.04.2020, 17:57
Путин анонсировал льготную ипотеку под 6,5%
ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин предложил ввести в стране льготную ипотечную программу под 6,5 процентов на приобретение жилья комфорт класс, пишет «МК».
Своё заявление российский лидер сделала во время совещания по строительству. Президент отметил, что на реализацию этой программы в этом году потребуется 6,5 миллиардов рублей.
Глава государства добавил, что обратиться за таким льготным ипотечным кредитом можно будет до 1 ноября этого года. При этом ставка сохранится на весь срок ипотеки.
Своё заявление российский лидер сделала во время совещания по строительству. Президент отметил, что на реализацию этой программы в этом году потребуется 6,5 миллиардов рублей.
Глава государства добавил, что обратиться за таким льготным ипотечным кредитом можно будет до 1 ноября этого года. При этом ставка сохранится на весь срок ипотеки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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