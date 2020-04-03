ИА «Ореанда-Новости» . Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 июля проработать ряд мер социальной поддержки, касающихся инвалидов и детей-сирот. Перечень поручений главы государства по итогам его встречи с представителями общественности опубликован на официальном сайте Кремля.

В частности, кабинету министров предстоит рассмотреть вопросы, касающиеся предоставления мер социальной поддержки родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте или инвалидами с детства первой группы, независимо от наличия у них какого-либо дохода в виде заработка, пенсии, пособия по безработице.

Также президент поручил обеспечить индексацию ежемесячных компенсационных выплат, установленных трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы, а также за престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе либо достигшими возраста 80 лет.

Глава государства поручили на основании полученных результатов разработать порядок раннего помещения таких детей в соответствующие социальные или образовательные организации.