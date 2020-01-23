23.01.2020, 22:40
Путин хочет пересмотреть состав потребительской корзины
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин хочет пересмотреть состав потребительской корзины. Об этом он сообщил на встрече с населением Липечкой области, которая прошла вчера, 22 января.
По словам российского лидера, в структуре потребительской корзины необходимо увеличить количество мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Путин указал, что данные продукты не занимают должного места, хотя они очень важны для полноценного питания россиян.
Состав потребительской корзины рассчитывается на основании прожиточного минимума. Владимир Путин указал, что если в Конституции закрепить МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума, то в дальнейшем правительство не сможет «ссылаться на проблемы с бюджетом».
По словам российского лидера, в структуре потребительской корзины необходимо увеличить количество мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Путин указал, что данные продукты не занимают должного места, хотя они очень важны для полноценного питания россиян.
Состав потребительской корзины рассчитывается на основании прожиточного минимума. Владимир Путин указал, что если в Конституции закрепить МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума, то в дальнейшем правительство не сможет «ссылаться на проблемы с бюджетом».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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