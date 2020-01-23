Об этом он сообщил на встрече с населением Липечкой области, которая прошла вчера, 22 января.Путин указал, что данные продукты не занимают должного места, хотя они очень важны для полноценного питания россиян.Состав потребительской корзины рассчитывается на основании прожиточного минимума. Владимир Путин указал, что если в Конституции закрепить МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума, то в дальнейшем правительство не сможет «ссылаться на проблемы с бюджетом».