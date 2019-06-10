Президент России Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, сообщается на сайте Кремля.





Глава государства и омбудсмен помимо пыток в колониях обсудили также и дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков. Однако, что конкретно рассказала Москалькова президенту о резонансном деле неизвестно.





В сообщении также сказано, что омбудсмен представила Путину ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека. Кроме этого на встрече рассматривались вопросы получения российского гражданства и помощи дольщикам.