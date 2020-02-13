ИА «Ореанда-Новости». Путин заявил, что индексацию пенсий необходимо закрепить в Конституции РФ.

Владимир Путин заявил, что существует серьёзная необходимость закрепить индексацию пенсий в Конституции. Такое мнение президент России высказал во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Путин отметил, что закрепление данной процедуры в главном сборнике законов страны поможет исключить наличие «лазейки», которая позволит не индексировать пенсии. Однако не стоит прописывать все нюансы и детали индексации в Конституции, добавил российский лидер. Этот вопрос вызывает расхождения во мнениях специалистов, которые не уверены, что именно нужно «сказать» и закрепить в Конституции.

Путин резюмировал, что этот предмет нужно регулировать на уровне закона, а не Конституции.