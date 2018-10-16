ИА «Ореанда-Новости». Почётными грамотами были удостоены разработчики автомобилей для высших руководителей России Дениса Пака и Сергея Гайсина. Не так давно эти чиновниками были избиты российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Однако к награде они были удостоены вовсе не за это. Владимир Путин наградил наградами около 70 ведущих сотрудников института «НАМИ». Пак и Гайсин отличились за большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа».



Денис Пак и Сергей Гайсин реализовывали проект «Единая модульная платформа», проект позволил создать широкий модельный ряд отечественных автомобилей. За этот вклад Владимир Путин выписал грамоты большой группе сотрудников московского научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ".

Указ об этом награждении был опубликован в 16 октября на портале правовой информации.

Автомобили, которые разрабатывались в рамках проекта, предназначены для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране. Эта линейка престижных автомобилей и мотоциклов получила название «Кортеж». Всем знаком лимузин президента, о котором много говорили в прессе, однако речь идёт не только о нём. Будут выпущены ещё несколько моделей с общей технической начинкой. Это кроссоверы, седаны и микроавтобусы, которые будут созданы для перевозки и сопровождения первых лиц страны. На них будут ездить также высшие российские государственные чиновники.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени Путин наградил Пака, а Гайсина – орденом Александра Невского.

Об этих двух чиновниках много говорят в прессе после того, как их избила в московском кафе компания молодых людей, в которой зачинщиками оказались два футболиста Александр Кокорин и Павел Мамаев. Позднее их и других подозреваемых арестовали на два месяца. Молодым людям вменяется статья за хулиганство, а также причастность к двум эпизодам по статье «Побои». По уголовному делу о хулиганстве спортсменов могут отправить в колонию на семь лет.

ФК "Зенит", где играет Александр Кокорин, пообещал наказать своего нападающего, как – не уточнили. А ФК "Краснодар" объявил, что разрывает контракт с полузащитником Мамаевым. Обоим спортсменам грозит пожизненное отстранение от футбола.