ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин назначил полномочным представителем в Приволжском федеральном округе бывшего главу РКК «Роскосмос» Игоря Комарова. О президентском указе сообщили в пресс-службе Кремля.



«Президент России Владимир Путин своим указом в соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначил Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе», — сказано в сообщении пресс-службы. Документ указа вступил в силу с момента его подписания.

Напомним, ранее должность полпреда в Приволжском округе занимал Михаил Бабич, однако в августе этого года вакансия освободилась: Бабича назначили послом России в Республике Беларусь. С того момента временно обязанности полпреда исполнял заместитель Бабича Игорь Паньшин.

Сам Игорь Комаров на момент назначения трудился в должности заместителя министра науки и высшего образования. А до этого момента, с января 2015 года по май 2018-го, являлся главой «Роскосмоса».



Комарова называли Комарова наиболее вероятным кандидатом на должность полпреда, сообщал РБК ранее, ссылаясь на информацию источников, близким к Кремлю. Один отмечал, что назначение Комарова в эту должность состоится до конца текущей недели. А другой из источников заверял, что его кандидатура возникла неожиданно.

При этом, по данным собеседников агентства, на должность полпреда в Приволжском округе рассматривались и другие кандидатуры: Александр Ткачев – бывший министр сельского хозяйства, Евгений Забарчук – замглавы аппарата правительства, Любовь Глебова – член Совета Федерации.

Справка: новый полпред Игорь Комаров

Игорь Комаров закончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «экономист», с 1987 по 1992 год служил в армии, до 2002 года работал в банковской сфере на руководящих должностях, после трудился в "Норникеле", "Ростехе" и "АвтоВАЗе". С 2013 по 2014 год работал замом руководителя в Федеральном космическом агентстве. До 2015 года трудился в качестве гендиректора в Объединенной ракетно-космической корпорации, а в августе 2015 года занял пост генерального директора "Роскосмоса", откуда ушел в мае текущего года. А в июле Дмитрий Медведев назначил Комарова заместителем министра науки и высшего образования.