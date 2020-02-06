ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющем обязанности губернатора Пермского края.



Махонин получил эту должность из-за досрочного прекращения полномочий главы региона Максима Решетникова.



Пост главы Пермского края стал вакантным после того, как президент назначил Решетникова новым главой Минэкономразвития.



Махонин до настоящего момента занимал должность главы управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.