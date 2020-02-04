Путин подчеркнул, что, если он этого не делает, он должен уволиться и найти другое место работы.Президент отметил, что всё то, что он читал в прессе, позволяет сделать вывод о том, что экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев был лишён уважения к гражданам. Его поведение Путин назвал «безобразием».Ранее Путин отправил Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия. Причиной послужило то, что он заставил прыгать за ключами от машины офицера МЧС.