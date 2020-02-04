04.02.2020, 16:17
Путин назвал поведение экс-главы Чувашии «безобразием»
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что чиновник любого уровня должен проявлять уважение к людям, пишет RT.
Путин подчеркнул, что, если он этого не делает, он должен уволиться и найти другое место работы.
Президент отметил, что всё то, что он читал в прессе, позволяет сделать вывод о том, что экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев был лишён уважения к гражданам. Его поведение Путин назвал «безобразием».
Ранее Путин отправил Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия. Причиной послужило то, что он заставил прыгать за ключами от машины офицера МЧС.
Путин подчеркнул, что, если он этого не делает, он должен уволиться и найти другое место работы.
Президент отметил, что всё то, что он читал в прессе, позволяет сделать вывод о том, что экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев был лишён уважения к гражданам. Его поведение Путин назвал «безобразием».
Ранее Путин отправил Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия. Причиной послужило то, что он заставил прыгать за ключами от машины офицера МЧС.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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