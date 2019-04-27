ИА «Ореанда-Новости»   Приговор россиянке  Марии Бутиной в США  президент России Владимир Путин назвал беспределом. По словам главы государства, американские силовики «борются за честь погон», поэтому не отпускают женщину. 

Путин добавил, что следствие ничего не смогло предъявить в доказательство вины Бутиной, кроме того, не ясно, какое именно преступление совершила девушка.  Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции в Пекине.

26 апреля суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы, её обвиняют в заговоре с целью  ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.