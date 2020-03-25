Об этом уведомил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.Накану глава государства посетил инфекционную больницу в Коммунарке и провёл два совещания, на которых поднималась тема распространения коронавируса. В среду Путин не поехал в Санкт-Петербург и остался в столице России.