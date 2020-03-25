ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин, глава Российского государства, завершает работу над обращением к соотечественникам в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом уведомил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. 

В ближайшие часы выступление российского лидера будет показано по телевизионным каналам. 

Накану глава государства посетил инфекционную больницу в Коммунарке и провёл два совещания, на которых поднималась тема распространения коронавируса. В среду Путин не поехал в Санкт-Петербург и остался в столице России.