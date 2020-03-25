25.03.2020, 13:27
Путин обратится к жителям РФ в связи с ситуацией с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин, глава Российского государства, завершает работу над обращением к соотечественникам в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом уведомил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.
В ближайшие часы выступление российского лидера будет показано по телевизионным каналам.
Накану глава государства посетил инфекционную больницу в Коммунарке и провёл два совещания, на которых поднималась тема распространения коронавируса. В среду Путин не поехал в Санкт-Петербург и остался в столице России.
В ближайшие часы выступление российского лидера будет показано по телевизионным каналам.
Накану глава государства посетил инфекционную больницу в Коммунарке и провёл два совещания, на которых поднималась тема распространения коронавируса. В среду Путин не поехал в Санкт-Петербург и остался в столице России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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