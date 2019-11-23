ИА «Ореанда-Новости». Российский лидер Владимир Путин встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием, пишет «Интерфакс».



Во время встречи президент затронул вопрос возвращения старообрядцев на историческую родину.



Корнилий, в свою очередь, поблагодарил Путина за поддержку. Он рассказал, что в последние годы в Россию вернулось 130 семей старообрядцев.



Ранее известно, что президент подписал указ о принятии в гражданство РФ восьмерых глав старообрядческих общин из США и Бразилии.