23.11.2019, 20:46
Путин обсудил с митрополитом Корнилием возвращение старообрядцев
ИА «Ореанда-Новости». Российский лидер Владимир Путин встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием, пишет «Интерфакс».
Во время встречи президент затронул вопрос возвращения старообрядцев на историческую родину.
Корнилий, в свою очередь, поблагодарил Путина за поддержку. Он рассказал, что в последние годы в Россию вернулось 130 семей старообрядцев.
Ранее известно, что президент подписал указ о принятии в гражданство РФ восьмерых глав старообрядческих общин из США и Бразилии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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