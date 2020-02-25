ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин объяснил причину убыли российского населения.

Глава России Владимир Путин объяснил, почему в стране сокращается население. По его мнению, причиной убыли населения является уменьшение людей, которые вступили в детородный возраст. Об этом президент рассказала в интервью ТАСС.

Путин обратил внимание на то, что в ближайшие несколько лет должно увеличиться количество школьников. Причиной данного «всплеска» будет то, что в детородный возраст 7-10 лет назад вступило достаточно много людей.

Нынешний же спад Владимир Путин объяснил тем, что в 1943-1944 годах и в середине 90-х образовались «ямы» в количестве людей, находящихся в детородном возрасте.

Ранее Минэкономразвития России снизило ожидание по численности российского населения на этот год со 147 миллионов до 146,8 миллионов человек.