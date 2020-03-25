ИА «Ореанда-Новости» . По заявлению главы государства, следующая неделя станет для граждан России нерабочей, при этом заработная плата сохранится.

«Мы все видим, как быстро развивается ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире и нашем государстве. Под ударом оказалась вся мировая экономика, предотвратить угрозу быстрого распространения заболевания крайне важно уже сейчас. Для этой цели следующая неделя с 30 марта объявляется нерабочей с сохранением зарплаты», - заявил российский лидер Владимир Путин.

Выходные для россиян, таким образом, продлятся с 28 марта по 5 апреля включительно. При этом все важные структуры для обеспечения нормальной жизнедеятельности граждан будут работать: не прекратят свою деятельность аптеки, продовольственные и продуктовые магазины, больницы и поликлиники, организации, которые обеспечивают банковские финансовые расчёты, общественный транспорт, а также органы власти.