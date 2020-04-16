ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин сообщил, что парад в честь 75-летия Победы будет перенесён.



Кроме того, Путин отметил, что все массовые мероприятия, приуроченные к этому празднику, будут перенесены. Акция «Бессмертный полк» также пройдёт позже. Глава государства отметил, что сегодня слишком высокие риски из-за коронавируса, чтобы проводить праздничные мероприятия.



Напомним, в России коронавирусом заразились уже более 27 тысяч человек. Выздоровели более двух тысяч пациентов.