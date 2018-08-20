ИА «Ореанда-Новости». Сегодня в пять часов утра по московскому времени президент Владимир Путин указал провести внезапную проверку боеготовности в воинских частях Центрального и Восточного военных округов, а также воздушно-десантных войск и Дальней и Военно-транспортной авиации. Вся проверка займёт пять дней.



Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, вся проверка боеготовности будет включать в себя комплекс из шестнадцати специальных учений. Он пройдёт в преддверии масштабных военных манёвров «Восток 2018».

С его слов, были созданы три рабочие группы, они оценят действия войск во время учений. Две рабочие группы проверят органы военного управления войск сил Центрального военного округа и Восточного военного округа. Третья рабочая группа оценит качество и полноту всего мобилизационного развертывания.

Вся проверка боеготовности продлится пять дней с 20 по 25 августа. Со слов Шойгу, особое внимание обратят на «на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами».

Шойгу призвал в военных частях тщательно соблюдать требования к сохранности оружия и боеприпасов и в целом соблюдать безопасность. Необходимо не допустить «нанесение ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду».

Александру Фомину, заместителю министра обороны, поручено сообщить о внезапной проверке боевой готовности войск военных атташе иностранных государств.

Напомним, эта внезапная проверка боевой готовности войск проходит в преддверии учений «Восток-2018», они намечены на сентябрь. В этом году в них примут участие Монголия и Китай, территория проведения – территории Дальнего Востока и Сибири. В Россию на учения приедут 3,2 тысячи военнослужащих из Китая, они привезут с собой 900 единиц техники, три десятка самолётов и вертолётов. Сценарий учений предусматривает практический розыгрыш боевых действий.

В апреле на полигоне недалеко от города Брест, где находится граница Евросоюза, прошли совместные военные тактические учения России и Беларуси.