Указ российского лидера был опубликован на официальном сайте Президента России.Масштабной реформой главного закона страны будут заниматься члены ФГБУ НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Госсовета Татарстана, депутаты и сенаторы, а также народный артист Денис Мацуев, российский журналист Владимир Соловьёв и актёр Владимир Машков.Полный список рабочей группы можно посмотреть в Указе Владимира Путина.