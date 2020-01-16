16.01.2020, 20:07
Путин определил членов рабочей группы для подготовки поправок в Конституцию
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин определил членов рабочей группы для подготовки изменений в Конституцию. Указ российского лидера был опубликован на официальном сайте Президента России.
Масштабной реформой главного закона страны будут заниматься члены ФГБУ НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Госсовета Татарстана, депутаты и сенаторы, а также народный артист Денис Мацуев, российский журналист Владимир Соловьёв и актёр Владимир Машков. Всего в рабочую группу было включено 75 человек. Полный список рабочей группы можно посмотреть в Указе Владимира Путина.
Первое совещание рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию будет проведено завтра, 17 января.
Масштабной реформой главного закона страны будут заниматься члены ФГБУ НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Госсовета Татарстана, депутаты и сенаторы, а также народный артист Денис Мацуев, российский журналист Владимир Соловьёв и актёр Владимир Машков. Всего в рабочую группу было включено 75 человек. Полный список рабочей группы можно посмотреть в Указе Владимира Путина.
Первое совещание рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию будет проведено завтра, 17 января.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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