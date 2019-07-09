09.07.2019, 15:59
Путин отказался ввести санкции против Грузии
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин не стал вводить ограничительные меры против Грузии.
Напомним, к антигрузинским санкциям призывала ранее Госдума России.
Путин заявил, что отказался от санкций из уважения к народу Грузии. Российский лидер отметил, что новые санкции только осложнят российско-грузинские отношения.
Напомним, к антигрузинским санкциям призывала ранее Госдума России.
Путин заявил, что отказался от санкций из уважения к народу Грузии. Российский лидер отметил, что новые санкции только осложнят российско-грузинские отношения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии