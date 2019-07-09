ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин не стал вводить ограничительные меры против Грузии.

Напомним, к антигрузинским санкциям призывала ранее Госдума России.

Путин заявил, что отказался от санкций из уважения к народу Грузии. Российский лидер отметил, что новые санкции только осложнят российско-грузинские отношения.